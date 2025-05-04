«Спартак» сыграл вничью с «Факелом» и потерял шансы на чемпионство в РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Спартак» из Москвы сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и потерял шансы на чемпионство. Встреча 4 мая завершилась со счетом 0:0.
После удаления Руслана Литвинова (23-я минута) игроки московского клуба играли в меньшинстве. Это удаление стало самым ранним в текущем сезоне чемпионата.
По результатам матча «Спартак» (51 очко) занял третью строку в турнирной таблице РПЛ, но потерял шансы на титул. «Факел» остался на последнем месте (16 очков).
Накануне «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 2:1. Так, победители набрали 61 очко, увеличив отрыв от находящегося на второй строке «Зенита» на семь баллов.