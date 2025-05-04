Два мирных жителя Курской области пострадали в результате атаки ВСУ

Два жителя Курской области были ранены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая проинформировал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ с помощью беспилотника атаковали деревню Будище Большесолдатского района. К сожалению, пострадали две местные жительницы», — написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент женщины находятся в медицинском учреждении под присмотром специалистов.

30 апреля Хинштейн рассказал о трех пострадавших мирных жителях в результате атак ВСУ по городу Рыльску Курской области. Он отметил, что мужчину и девушку задело осколками разбитых стекол. Еще один пострадавший после оказания ему медицинской помощи отказался от госпитализации.