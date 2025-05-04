Сенатор Шошоакэ в день выборов президента Румынии специально испортила бюллетень

Сенатор парламента Румынии, лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ в день выборов президента страны специально испортила бюллетень. Об этом 4 мая сообщило издание Libertatea.

Отмечается, что Шошоакэ не стала заходить в кабину для голосования на избирательном участке. Она зачеркнула всех кандидатов в бюллетене и вписала имена исторических личностей.

«Вот как выглядит голосование на незаконных и неконституционных выборах. Можете штрафовать меня на любую сумму», — подчеркнула сенатор.

4 мая в Румынии проходят повторные выборы. Второй тур назначен на 18 мая.

В марте сообщалось, что Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии не допустило Шошоакэ до участия в повторных президентских выборах. По словам евродепутата, это связано с ее поддержкой президента РФ Владимира Путина.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, оппозиционный политик Кэлин Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря.