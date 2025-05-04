Минобороны показало кадры уничтожения квадроциклов ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало в воскресенье, 4 мая, кадры уничтожения нескольких квадроциклов Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчетами FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области.
По данным ведомства, техника служила для передвижения военнослужащих штурмовых групп ВСУ. Отмечается, что цели были ликвидированы с помощью расчетов FPV-дронов на оптоволокне, при этом цель наводилась в режиме реального времени.
Ранее в этот день российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, а также предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Отмечается, что для поражения объектов противника использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.