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Епископы Нью-Йорка осудили Трампа за неуместную шутку после смерти папы римского

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos
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Католические епископы Нью-Йорка публично осудили президента США Дональда Трампа за неуместную шутку после смерти папы римского Франциска. Соответствующее заявление было опубликовано 3 мая в аккаунте католической конференции штата в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Обращаясь к американскому лидеру, представители церкви отметили, что в его изображении в папских одеждах «нет ничего умного или смешного».

«Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы собираются на торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника святого Петра. Не издевайтесь над нами», — указано в сообщении католической конференции.

Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан также посчитал опубликованное Трампом изображение неуместным. Президент США произвел не лучшее впечатление, заявил иерарх в ходе беседы с журналистами в Риме.

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Трамп в социальной сети Truth Social 3 мая опубликовал изображение, на котором он показан в образе папы римского. На фотографии глава государства сидит на позолоченном троне, одетый в белую сутану. При этом Трамп не написал никакого текста к изображению.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Сообщалось, что понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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