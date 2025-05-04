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Бойцы ВС РФ рассказали о блокировании боевиков ВСУ на красноармейском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие группировки «Центр» с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» не дают передвигаться боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом 4 мая сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, сейчас украинская армия проявляет себя достаточно активно, но бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ не дают противнику передвигаться. Скопления ВСУ накрывают ракетами РСЗО «Град».

«Передвигаться приходится на таком открытом транспорте, наварен специально, доработан нашими бойцами. Один человек всегда, так сказать, на охранении, смотрит за небом, контролирует обстановку», — отметил военкор Александр Сафиулин.

Для защиты собственных орудий военные укладывают бревна сверху пакета. Это, как объяснил журналист, убережет ракеты от взрывной волны, даже если противнику удастся пробить натянутую сверху сетку.

«Стараемся быстро отработать. Основная цель у нас приехать, отстреляться по живой силе и по технике противника и по-быстрому обратно замаскироваться», — рассказал российский боец.

Уточняется, что позиция, на которую прибывает РСЗО, определена заранее. Там оперативно выставляют пост наблюдения. После того как РСЗО прибыло на заготовленную позицию, ведется огонь по целям ВСУ.

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Ранее, 24 апреля, танкисты группировки войск «Центр» рассказали «Известиям», как усиливают защиту боевых машин и как проходит боевая работа на направлении. По словам командира танка, на технике обязательно устанавливают комплексы радиоэлектронной борьбы: они необходимы для подавления вражеских беспилотников.

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