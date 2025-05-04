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Орбан призвал Зеленского не диктовать Венгрии условия по членству Украины в ЕС

Орбан: без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
dzen
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Позиция Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) будет зависеть от мнения венгерского народа, а не определяться киевскими политиками. Об этом 4 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Таким образом он ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который осудил блокировку Орбаном членства Украины в ЕС, назвав его действия «крайне опасными» для блока.

«Господин президент! То, что думает венгерский народ, не решает ни президент в Киеве, ни бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Так у нас принято», — написал Орбан на своей страничке в соцсети X (бывш Twitter).

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Ранее, в марте, сообщалось, что Будапешт решил не поддерживать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока Киев не озаботится соблюдением прав венгерского меньшинства в своей стране.

Орбан тогда также заявлял, что поспешное вступление Украины в Евросоюз приведет к экономическому краху сообщества. Он подчеркнул, что процесс вступления будет связан с большими расходами на поддержку Украины и сейчас у ЕС нет таких средств.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 марта сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

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