Фицо раскрыл состав делегации от Словакии на празднование Дня Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с ним на празднование Дня Победы в Москве поедут два студента. Об этом 4 мая сообщил портал SME.sk со ссылкой на политика.

«Фицо отправляется в Москву на торжества. Он также берет с собой двух студентов», — указывает издание.

Отмечается, что в Россию также прибудут словацкие депутаты, но они не войдут в состав официальной делегации и у них будет своя программа.

Фицо 16 апреля заявил, что приедет в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, несмотря на запреты главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас. Он также указал на свои планы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и принять участие в шествии «Бессмертного полка» в ходе своего визита в РФ.