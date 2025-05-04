ВСУ обстреляли за сутки Белгородскую область 120 снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 120 снарядами по Белгородской области за прошедшие сутки, в результате атак четыре мирных жителя пострадали. Об этом 4 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса, и атакованы 15 беспилотниками. От удара беспилотника в селе Отрадовка повреждена сельхозтехника», — написал Гладков в Telegram-канале.

Также снаряды были выпущены по Валуйскому, Шебекинскому и Грайворонскому муниципальным округам.

Всего, по информации главы региона, были нанесены удары по 42 населенным пунктам. Зафиксированы удары более чем 72 беспилотниками, повреждения получили 14 частных домовладений, храм, магазин, сельхозтехника, а также автомобили.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на село Архангельское пострадали три мирных жителя, в том числе один несовершеннолетний. Он уточнил, что пострадавшие самостоятельно добрались до центральной районной больницы (ЦРБ), где им оказали необходимую медицинскую помощь.