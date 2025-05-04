Хуситы сообщили о «военной операции» в отношении аэропорта Бен-Гурион в Израиле

Вооруженные силы, сформированные йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом 4 мая заявил представитель группировки Яхья Сариа.

«Мы провели военную операцию, нацеленную на аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. — Ред.). Мы предупреждаем международные авиакомпании, чтобы они не летали в аэропорт Бен-Гурион, поскольку это небезопасно. Системы обороны США и Израиля не смогли перехватить ракеты», — приводит его слова Al Jazeera.

Согласно заявлению хуситов, в результате атаки работа аэропорта была полностью парализована более чем на час. Сариа указал, что они намерены продолжить «противостоять американской агрессии и поддерживать палестинский народ, какими бы ни были последствия».

По последним данным, восемь человек пострадали в ходе ракетного обстрела израильского аэропорта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот день проведет консультации с руководителями силовых министерств страны.

Аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ранее в этот день закрыли для взлетов и посадок воздушных бортов по причине падения осколков после попытки военнослужащих Израиля перехватить ракету из Йемена. На фоне инцидента у многих людей возникла паника. «Известия» публиковали кадры с места.