В Курской области после удара дрона ВСУ загорелась АЗС

В Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась автомобильная автозаправочная станция (АЗС). Об этом 4 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи поселка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки», — написал он в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, возгорание через несколько минут было полностью ликвидировано.

Кроме того, противник атаковал жилой дом в селе Званном Глушковского района, в результате чего сгорел гражданский автомобиль. Врио губернатора добавил, что среди мирного населения погибших и пострадавших нет.

30 апреля Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате атак ВСУ по городу Рыльску пострадали три мирных жителя. По его словам, мужчину и девушку задело осколками разбитых стекол. Еще один пострадавший мужчина после получения необходимой медицинской помощи отказался от госпитализации.