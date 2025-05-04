Путин рассказал о постоянных мыслях о будущем преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике, однако в конечном счете выбор будет за россиянами. Его слова приводятся в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия», опубликованном 4 мая.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но всё-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. <… > Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — сказал он.

Российский лидер также добавил, что оценивает потенциал каждого человека, которого рассматривает как кандидатуру преемника. Он уточнил, что возможность занять пост главы государства «вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа».

Также во время интервью для фильма Путин рассказал, что Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку хотела мирно решить проблему Донбасса и не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Он также добавил, что Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сферах безопасности и экономики страны.