Электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье восстановлено после циклона

Энергетики восстановили электроснабжение основной части потребителей после обрушившегося на Подмосковье циклона. Об этом 4 мая сообщается в Telegram-канале «Россети Московский регион».

Там подчеркнули, что энергетики «Россетей» работают в круглосуточном режиме.

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале уточнил, что работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь. По его словам, руководство «Россетей Московского региона» также приняло участие в заседании штаба минувшей ночью. Всё необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки, подчеркнул Воробьев.

2 мая аномальный снегопад и сильный ветер повалил деревья, что привело к повреждениям линий электропередачи. Авария стала одной из самых крупных за последние 15 лет. Специалистам приходится не просто чинить сети на некоторых участках, а строить заново. Помимо этого трудности возникают и в доступности, поскольку некоторые аварии происходили в болотистых местах или там, где полностью отсутствовало дорожное покрытие.

«Россети» сообщали, что на восстановление было направлено порядка 230 бригад, около 700 специалистов и 265 единиц техники. Работа ведется круглосуточно.