Путин заявил о стратегическом характере отношений между КНР и РФ

Отношения России и Китая на сегодняшний день носят стратегический характер. В условиях мировой турбулентности они способствуют укреплению стабильности в мире. Об этом 4 мая сообщил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия».

«Мы — соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую китайскую стену, а мы построили такой общий фундамент наших отношений», — отметил Путин.

По его словам, такой подход работает эффективно, так как турбулентность в мире не стала меньше — она, наоборот, прибавилась. Путин считает, что у России и Китая настолько надежные и стабильные отношения, что они «фактом своего существования» способствуют улучшению стабильности в мире.

Как отметил президент России, государственные интересы двух стран во многом совпадают. Он также признался, что в начале его президентства, то есть 25 лет назад, о качестве отношений было сложно сказать на все 100%.

По словам Путина, в ближайшие 25 лет сохранится тенденция к уменьшению доли стран G7 в мировой экономике, что приведет к снижению их роли в мировых делах. Он считает, что в начале 2000-х годов было ясно, что со временем центром экономического роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион.

«На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется. Посмотрите, какова была доля стран так называемой Большой семерки? Сейчас непонятно уже, почему она большая. И какова была доля стран БРИКС? Страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны «Семерки». И тенденция сохраняется, она даже нарастает», — добавил Путин.

В этот же день президент РФ в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин». 25 лет» телеканала «Россия» сообщил, что государство, по сути, в одиночку противостоит коллективному Западу. По его словам, еще в 2000-х годах было понятно, что Запад говорит одно, а делает совершенно другое.