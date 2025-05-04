Умерла народная артистка Алефтина Евдокимова

Народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла в возрасте 85 лет. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщается на сайте Малого театра, в котором она служила.

«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны. О дате и месте прощания мы сообщим позднее», — говорится в сообщении.

В театре указали, что актриса обладала редким сценическим обаянием, а за годы работы исполнила в театре более 60 ролей. Так, Евдокимову знают по ролям Наташи в «Униженных и оскорбленных», мачехи в «Золушке» и многих других. Кроме того, актриса играла в «Глухаре-2», «МосГазе», «Марше Турецкого».