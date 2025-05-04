Жители Франции возмущены тем, что Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 4 мая сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» в республике Дмитрий де Кошко.

«Присоединиться к «Бессмертному полку» — это способ напомнить всем, что великие победители нацизма те, кому мы должны, СССР, все народы стран СССР и России прежде всего», — сказал де Кошко «РИА Новости».

По его мнению, в европейских странах часто не хотят помнить о том, что благодаря народам Советского Союза Европа «не стала нацистской».

Он также добавил, что акция «Бессмертный полк» пройдет 8 мая в Париже.

В этот же день в южнокорейском Пусане впервые с 2019 года состоялась акция «Бессмертный полк» в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие более 100 человек. Отмечалось, что перед началом шествия состоялся концерт, который был подготовлен российскими соотечественниками.