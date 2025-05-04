Путин назвал примирение России и Украины вопросом времени

Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова из фрагмента документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликованы 4 мая в Telegram-канале «Вести».

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <…> Это вопрос времени», — рассказал Путин.

Ранее в этот же день журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем Путин сообщил о наличии у России достаточного количества сил и средств для завершения спецоперации с нужным для страны результатом.