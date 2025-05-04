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Маск обратил внимание на кадры похищения сотрудниками ТЦК курьера на Украине

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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск 4 мая обратил внимание на видео, в котором сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов на Украине) похитили курьера с целью мобилизации. Об этом он написал в соцсети X.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в [конфликте], в котором не может победить», — написал один из пользователей соцсети.

Маск ответил на это высказывание комментарием из двух восклицательных знаков.

Накануне движение «Другая Украина» сообщило, что сотрудники военкомата в Луцке на Украине схватили на улице курьера службы доставки и затолкали его в микроавтобус против его воли, его велосипед остался на улице.

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Ранее, 12 апреля, замглавы украинского центра рекрутинга сил территориальной обороны Игорь Швайка в эфире местного телеканала «Первый» заявил, что граждане Украины обязаны «закрыть свои рты» и не обсуждать тему мобилизации и демобилизации в стране. По его словам, каждый человек должен служить.

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