На предприятии в Брянской области произошел пожар после атаки ВСУ
В Брянской области произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Он также добавил, что из-за удара противника были разрушены производственные и административные здания. По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.
Накануне Богомаз сообщил, что в населенном пункте Чуровичи в результате атаки FPV-дрона ВСУ на специализированный кормовоз агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» пострадал мужчина. Он добавил, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.