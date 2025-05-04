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На предприятии в Брянской области произошел пожар после атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Брянской области произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Он также добавил, что из-за удара противника были разрушены производственные и административные здания. По его словам, пострадавших среди мирного населения нет.

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Накануне Богомаз сообщил, что в населенном пункте Чуровичи в результате атаки FPV-дрона ВСУ на специализированный кормовоз агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» пострадал мужчина. Он добавил, что мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

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