Шесть пассажиров пострадали в ДТП с участием автобуса в Приморье
В Приморском крае произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем, в результате пострадали шесть человек. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«4 мая на 537-м км +600 м автомобильной дороги А370 водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту N 15, столкнулся с легковым автомобилем», — указано в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что из-за происшествия пострадали шесть пассажиров автобуса, трое из которых госпитализированы.
В пресс-службе минздрава Приморья уточнили, что в результате ДТП погибших нет. Кроме того, детей среди пострадавших также нет. В ведомстве заверили, что всем пострадавшим оказана соответствующая медицинская помощь.
В настоящее время проводится проверка произошедшего.
В этот же день в Суксунском районе Пермского края произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой транспортное средство опрокинулось. Согласно предварительной версии, травмы получили три человека.