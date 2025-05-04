В Москве спрогнозировали теплую погоду и кратковременные дожди 4 мая
В Москве 4 мая ожидается теплая погода до +19 градусов, также возможны кратковременные осадки. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая сегодняшний день самым теплым на уходящей неделе», — написал он в своем Telegram-канале.
Днем ветер будет юго-западным. Его скорость составит 4–9 м/с. Во второй половине дня ожидается порывистый ветер.
К вечеру похолодает. Уточняется, что из-за приближения холодного атмосферного фронта придут облака, которые принесут кратковременные дожди. Местами также возможны ливни. В южных и восточных районах области ожидаются грозы.
Ранее, 3 мая, столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что с 3 по 5 мая в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с. В ведомстве посоветовали не укрываться под деревьями.