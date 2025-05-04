СМИ сообщили об образовании в Эстонии очереди на границе с РФ после военных учений
После проведения военных учений в Эстонии на границе с РФ образовалась очередь. Об этом 4 мая сообщает ERR.
Отмечается, что международный пункт пропуска в Нарве был закрыт 30 апреля для проведения военных учений. 3 мая он был открыт.
«Из-за учений в течение трех дней был закрыт КПП «Нарва-1». В субботу он заработал в штатном режиме, и в Нарве вновь появились очереди из желающих пересечь госграницу Эстонии и России», — говорится в материале.
Военные учения проходили на железнодорожном вокзале в Нарве. В ходе них военнослужащие отрабатывали взаимодействие по проведению масштабной эвакуации жителей города. Военным было необходимо отправить бойцов, исполняющих роль гражданских лиц, как можно дальше от населенного пункта.
«Для обеспечения безопасности населения правительство республики по предложению вооруженных сил сейчас начинает масштабную эвакуацию, и в данный момент мы фактически разыгрываем действия при проведении масштабной эвакуации», — рассказал советник по эвакуации спасательного департамента Эстонии Ивар Май.
18 апреля сообщалось, что на пограничном пункте Нарва – Ивангород на российско-эстонской границе появляются очереди из желающих встретить пасхальные праздники в России.