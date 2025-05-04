Спецназ Росгвардии уничтожил блиндаж ВСУ в Харьковской области
Спецназ Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Уточняется, что военнослужащие обнаружили противника в ходе разведки вблизи лесного массива на харьковском направлении.
«Оператор БПЛА, получив координаты расположения противника, поразил украинский блиндаж точным ударом дроном-камикадзе. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение цели», — указано в Telegram-канале.
В этот же день расчет орудия Д-20 группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионную группу ВСУ, которая укрывалась в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Отмечается, что украинские военные были обнаружены в ходе осуществления плановой разведки местности с помощью беспилотников.