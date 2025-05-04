Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня на границе

Индия заявила, что пакистанские военные 10-й день подряд нарушают режим прекращения огня на границе. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщило информагентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники.

«Пакистанские войска продолжили неспровоцированную стрельбу из стрелкового оружия в различных секторах вдоль линии контроля в Джамму и Кашмир», — говорится в публикации.

Там отметили, что индийская армия немедленно приступила к ответным действиям.

Уточняется, что пакистанские военные открыли огонь в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджури, Мендхара, Наушера, Сандербани и Ахнура в Джамму и Кашмир.

Информации о пострадавших нет.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

29 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.

2 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром во время телефонных переговоров обсудил обострение индийско-пакистанских отношений. Глава российского МИДа призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом исходя из положений Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.