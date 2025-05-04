Три человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае
В Суксунском районе Пермского края произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой транспортное средство опрокинулось. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД по региону.
«В 5:45 (3:45 мск. — Ред.) на 140-м км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь в районе населенного пункта Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в заявлении.
Точное количество пострадавших в настоящий момент не установлено. Согласно предварительной версии, травмы получили три человека.
«На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — заключили в МВД.
2 мая в Кирове произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого двое человек получили травмы. По предварительной информации, у водителя автобуса также имеются повреждения, его направили в медицинское учреждение.
В этот же день в Крыму два пассажира легковой машины пострадали в результате ДТП с автобусом. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ПАЗом», осуществляющим движение по маршруту Алушта – Ялта. По данным ведомства, в общественном транспорте находились 25 пассажиров, никто не пострадал.