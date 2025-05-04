В Бурятии при восхождении на пик Хулугайша со скалы сорвался турист
В Тункинском районе в Бурятии турист сорвался со скалы при восхождении на пик Хулугайша. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«От старшего туристской группы в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России поступило сообщение о том, что при восхождении на пик Хулугайша в Тункинском районе мужчина сорвался со скалы», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что мужчина получил травмы, но находится в сознании. На место происшествия выехали спасатели.
Ранее, 19 апреля, в Липецке при попытке забраться на скалу погиб подросток. По данным следствия, во время прогулки подросток при попытке взобраться на отвесный скальный выступ упал, получив травму, несовместимую с жизнью.