В Приморском крае спасатели обнаружили тело утонувшей в реке женщины
Спасатели нашли в реке Постышевке в окрестностях города Партизанска унесенное течением тело 45-летней женщины. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщило Главное управление (ГУ) МЧС по Приморскому краю.
«Вчера утром (3 мая. — Ред.) 45-летнюю женщину унесло течением реки Постышевка при попытке перейти ее вброд», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Тело нашли в тот же день вечером в 800 м ниже по течению, оно было передано полиции.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что мальчик 2014 года рождения поскользнулся и упал в течение реки Белой около поселка Никель в Майкопском районе Адыгеи. Отец ребенка пытался спасти его, но ему это не удалось. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия.