Количество лесных пожаров в Якутии выросло до девяти
Количество лесных пожаров в Верхоянском районе увеличилось до девяти, общей площадью более 2,4 тыс. га. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Якутии.
«Возгорания находятся в 10 и 19 км от села Томтор, населенному пункту ничего не угрожает. В настоящий момент в их тушении задействовано 37 сотрудников «Авиалесоохраны», — говорится в заявлении в Telegram-канале оперштаба.
Для координации работ на место вылетит руководитель департамента охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Николай Никитин.
Ранее, 28 апреля, сообщалось, что следователи в Забайкалье возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров, и приступили к выяснению причин возгорания, степени причиненного вреда и возможной недоработки должностных лиц.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля объявил режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах с начала года произошли по вине человека.