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Маск назвал победу Трампа на выборах необходимой для величия США

Маск: Трампу было важно победить, чтобы Америка оставалась великой
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Фото: TASS/AP/Brandon Bell
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Предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил 3 мая, что победа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах была важна, чтобы Америка оставалась великой и достигла больших высот.

«Я думаю, что для президента Трампа было важно победить, чтобы Америка оставалась великой и чтобы мы достигли больших высот», — сказал он в интервью в программе «Мой взгляд с Ларой Трамп» на телеканале Fox News.

Маск сделал предположение, что в обратном случае кампания демократов по привлечению нелегальных избирателей «увенчалась бы успехом». По его словам, тогда бы США стали однопартийной страной без возможности изменить это.

Также миллиардер уверен, что критика, направленная на DOGE, свидетельствует о продуктивности ведомства. Он добавил, что не жалеет о своей работе в администрации главы Белого дома.

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В том же интервью Маск указал на намеренное уничтожение его репутации средствами массовой информации. Представители СМИ — участники пропагандистской кампании, которые могут многое выдумать, чтобы разрушить общественное мнение о ком-либо, заявил предприниматель.

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