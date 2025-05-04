Пострадавшие при обвале грунта в Геленджике имеют гражданство Киргизии

Пострадавшие при обвале грунта на строительной площадке в Геленджике рабочие имеют гражданство Киргизии. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МИД государства.

«В результате указанного несчастного случая под завалами остались трое рабочих — граждане Кыргызской Республики. Вместе с тем [еще один] гражданин Кыргызской Республики с телесными повреждениями доставлен в больницу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время аварийные службы России продолжают поисково-спасательные работы на месте инцидента.

Об обвале грунта в Геленджике при проведении строительных работ стало известно 3 мая. В результате происшествия пострадали четыре человека. Отмечалось, что одного пострадавшего доставили в больницу с переломами и ушибами. Еще трое находятся под завалами. В тот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности из-за обвала грунта при ведении строительных работ.