Глава Пентагона впервые нанесет рабочий визит в Израиль
Министр обороны США Пит Хегсет планирует нанести первый на своем посту рабочий визит в Израиль 12 мая. Об этом 3 мая сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«Это происходит в то время, когда правительства США и Израиля расходятся во мнениях относительно возможности нанесения военных ударов по ядерным объектам Ирана, а также в связи с продолжающейся войной в Газе и военной кампанией США в Йемене», — отметили в публикации.
В Израиле министр обороны Соединенных Штатов встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Как указали в издании, визит запланирован в преддверии поездки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближний Восток. После завершения встреч глава Пентагона присоединится к американскому лидеру, отправившись в Саудовскую Аравию.
За день до этого Axios писал, что США и Израиль близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарных грузов в сектор Газа без контроля палестинского радикального движения ХАМАС. В целях возобновления доставок придумали механизм, который позволил бы избежать грабежа гуманитарной помощи.