FT назвала возможную причину возобновления агрессии Украины против РФ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Страны Запада хотели бы достижения мирного соглашения по конфликту на Украине без официального признания новых регионов России, чтобы Киев через время смог возобновить агрессию. Об этом 3 мая заявила газета Financial Times (FT).

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс конфликтовать или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — пишет издание.

При этом там добавили, что всё решит итоговая формулировка в соглашении.

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Ранее, 30 апреля, портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым частью России, однако от Украины он этого не требует. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не боится отказываться от своих прежних требований ради урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что для этого ему необходимы «достаточно надежные гарантии безопасности».

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