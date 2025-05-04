FT назвала возможную причину возобновления агрессии Украины против РФ
Страны Запада хотели бы достижения мирного соглашения по конфликту на Украине без официального признания новых регионов России, чтобы Киев через время смог возобновить агрессию. Об этом 3 мая заявила газета Financial Times (FT).
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс конфликтовать или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — пишет издание.
При этом там добавили, что всё решит итоговая формулировка в соглашении.
Ранее, 30 апреля, портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым частью России, однако от Украины он этого не требует. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что не боится отказываться от своих прежних требований ради урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что для этого ему необходимы «достаточно надежные гарантии безопасности».