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Врач рассказал об эффективных способах применения ирригатора

Врач Алиев: покупка ирригатора не означает, что надо выкинуть зубную щетку
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Ирригатор — это устройство, предназначенное для эффективной очистки труднодоступных участков полости рта с помощью направленной струи воды. Стоматологи рекомендуют его как важное дополнение к традиционной чистке зубной щеткой и нитью. Об этом в воскресенье, 4 мая, рассказал стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, ирригатор особенно полезен людям с брекетами, зубными мостами, повышенной чувствительностью десен или диабетом, а также кому требуется усиленная гигиена из-за сложного строения зубного ряда — например, при наличии пустот после удаленных зубов.

Специалист отметил, что прибор не только удаляет остатки пищи из межзубных промежутков и других труднодоступных мест, но и улучшает состояние десен за счет гидромассажа, снижая риск пародонтита и гингивита. Регулярное использование ирригатора помогает устранить бактериальный налет с поверхности зубов и языка, что способствует свежести дыхания и уменьшает кровоточивость, пояснил Алиев.

Однако, как указал стоматолог, многие приобретают ирригатор и разочаровываются в нем, не разобравшись в правилах использования.

Так, для достижения оптимального эффекта следует использовать воду комнатной температуры или специальный ополаскиватель. Начинать чистку врач призвал с минимального давления, постепенно увеличивая его по мере привыкания. Угол наклона насадки играет ключевую роль: для очистки зубной поверхности его держат под 90 градусов, а для обработки десен — под 45, предупредил Алиев. Каждый зуб при этом необходимо очищать отдельно, уделяя особое внимание задним молярам. Эксперт объяснил, что процедура должна занимать не более трех или пяти минут, после чего насадку нужно тщательно промыть.

В заключение Алиев призвал избегать дешевых моделей ирригаторов, в которых отсутствует точная регулировка давления и не применяется микропузырьковая технология. Оптимальный выбор — проверенные бренды с надежной репутацией, добавил стоматолог.

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