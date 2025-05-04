Глава минобороны Индии не приедет в Москву на 9 Мая
Министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, не сможет принять участие в праздновании Дня Победы в России. Об этом 3 мая сообщил журнал India Today.
«Министр обороны Раджнат Сингх может не присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 Мая в Москве», — следует из публикации.
Уточняется, что вместо него мероприятие может посетить его заместитель Санджай Сет.
Ранее, 17 апреля, глава МИД ЮАР Рональд Ламола сообщил, что министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад Победы в российской столице в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По его словам, подобное мероприятие важно не только для российских граждан, но и для «народов всего мира».