Правоохранители провели рейд на рейв-вечеринке в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов провели рейд на музыкальной рейв-вечеринке в клубе Kontrkult в Санкт-Петербурге. Об этом 4 мая сообщил источник «Известий».
«Концерт был не согласован, вот и приехали. Проверяли документы, ну, и на наличие запрещенных веществ», — заявил собеседник.
По сообщению источника, после проверки некоторых людей увезли с мероприятия в автозаке. Официальной информации об инциденте не поступало.
Ранее силовики провели рейды по ночным клубам Москвы в ночь с 30 апреля по 1 мая. Предполагается, что такие меры были приняты в рамках закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Одна из проверок проводилась в клубе Bizarre, где проходят вечеринки с обменом партнерами.