В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
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- В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить поучение категории «Ветеран труда» для специалистов, задействованных в работе оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующее обращение она направила министру труда Антону Котякову.
«Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории «Ветеран труда» для специалистов ОПК», — приводит 3 мая цитату из документа «РИА Новости».
Отмечается, что решение позволит повысить социальную защищенность работников ОПК. Кроме того, упрощение присвоения звания «Ветеран труда» сможет повысить престиж профессий в сфере оборонной промышленности.
30 апреля заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко встретилась с волонтерами Курска, а также вручила им благодарственные письма и подарки. Депутат работает с командой по трем направлениям, оказывая помощь бойцам, переселенцам и врачам. Как отметила Харченко, с августа она принимала участие в организации поддержки вынужденных переселенцев, которым пришлось покинуть свои дома.