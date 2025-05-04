В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с маленьким ребенком
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- В Калининграде автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину с маленьким ребенком
В Калининграде автомобиль вылетел с проезжей части и сбил женщину с четырехлетним ребенком. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем KIA, при выезде на перекресток допустил выезд на полосу встречного движения, наезд на дорожное ограждение с последующим выездом на тротуар, где совершил наезд на женщину с ребенком», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Водителя и женщину с четырехлетним ребенком госпитализировали с травмами.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее, 3 мая, стало известно, что в результате ДТП в Туве погиб один человек, еще трое получили травмы. Отмечалось, что 42-летний житель не справился с управлением ВАЗ-2120. В результате происшествия автомобиль съехал с дорожной полосы и опрокинулся.