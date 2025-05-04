Участников СВО встретили аплодисментами на репетиции парада Победы в Москве
Проходящую шествием во время репетиции парада Победы в Москве группу участников специальной военной операции (СВО) встретили аплодисментами. Соответствующие кадры 4 мая публикуют «Известия».
Пришедшие на мероприятие зрители пожимали бойцам руки в знак уважения, а также фотографировались с ними.
Ранее на Ветошном переулке возле ГУМа собрались граждане Китая, желающие посмотреть на репетицию. Участники рассказали «Известиям», что стоят с самого начала дня и пришли для поддержки соотечественников.
Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.