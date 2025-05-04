Депутат Шеремет назвал слова Рубио о границах Украины «трезвым взглядом»
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в субботу, 3 мая, назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио об украинских границах «трезвым взглядом».
Рубио в эфире телеканала Fox News заявил, что Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году.
«Рубио прав <...> И что бы ни заявлял [украинский президент Владимир] Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года речи быть не может. Всё это блеф, и в США это прекрасно осознают», — заявил Шеремет в беседе с «РИА Новости».
Россия, как заметил депутат, своими территориями не торгует.
25 апреля мэр Киева Виталий Кличко допустил уступки России по территориям ради прекращения конфликта. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять «болезненное решение».
До этого, 24 апреля, сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса. Однако не уточняется, о каких территориях идет речь.