Геронтолог посоветовал пожилым заниматься растяжкой

В пожилом возрасте крепкое здоровье могут обеспечить четыре типа физической активности: аэробная, силовые тренировки, упражнения на баланс и растяжки. Такое мнение высказал врач-гериатр, геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в интервью «Газете.Ru» в субботу, 3 мая.

Он пояснил, что аэробные нагрузки благотворно сказываются на сердечно-сосудистой системе. По его словам, регулярные занятия таким спортом, как бег, плавание или езда на велосипеде, сокращают риск инфарктов и инсультов. Упражнения же на развитие мышц являются профилактикой потери мышечной массы с возрастом, называемой саркопенией.

Тренировки на умение держать равновесие позволяют сократить риск травм, ушибов и переломов. Для пожилых людей это особенно важно, поскольку с возрастом структура костной ткани изменяется: вероятность получить серьезную травму повышается, а срастаться кость будет на порядок медленнее, чем у молодежи.

«С возрастом в силу разных причин повышается риск падений, а возможность балансировать может утрачиваться», — уточнил он.

По словам Прощаева, необходимо также время от времени заниматься упражнениями на растяжку, потому что с возрастом ткани связок и сухожилий теряют эластичность.

«Важно двигаться каждую свободную минуту. Например, подняться на пятый этаж по лестнице, а не на лифте, пройти «лишнюю» троллейбусную остановку пешком, поставить урну в офисе как можно дальше», — резюмировал врач.

Ранее, 30 апреля, Прощаев сообщал, что в условиях социальной изоляции у людей преклонного возраста значительно повышается риск развития когнитивных проблем. Для поддержания когнитивных функций мозга необходима его постоянная стимуляция, и общение является одним из самых действенных методов.