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Туристический сервис рассказал о бюджетных местах для отдыха летом за границей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Этим летом россияне могут позволить себе отдых за границей, уложившись в бюджет до 100 тыс. рублей на человека, а иногда можно вписаться даже в меньшую сумму. Об этом 3 мая рассказала пресс-служба туристического онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в беседе с «Газетой.Ru».

Первый вариант, который озвучили собеседники издания, это Минск. По их словам, Белоруссия — один из самых доступных вариантов для отдыха за рубежом для россиян в 2025 году. Для начала, въезд максимально упрощен: между странами действует безвизовый режим, а для поездки достаточно российского паспорта. Во-вторых, привлекают цены на авиабилеты и проживание, отметили эксперты. В-третьих, здесь есть чем заняться: от экскурсий по столице и гастрономических открытий до отдыха на природе, например, в комплексе «Голубые озера» или на озере Нарочь. По данным представителей OneTwoTrip, перелет Москва – Минск – Москва обойдется от 10 тыс. рублей, а сутки в хорошем отеле — в среднем 7 тыс. рублей.

Еще одно место, куда можно съездить, — Абхазия.

«Эта страна и раньше привлекала многих российских туристов, а сейчас, с открытием аэропорта в Сухуме, поток путешественников наверняка вырастет. Советуем не оставаться в столице — хотя тут тоже можно отлично отдохнуть — а отправиться на местную ривьеру. Гагру любили еще советские отпускники, и их можно понять: тут прекрасное чистое море и красивая природа», — рассказали специалисты.

Как указали в пресс-службе сервиса, билеты в обе стороны можно приобрести за 12 тыс. рублей. А отель с хорошими оценками обойдется в 4,5 тыс. в сутки.

Также эксперты порекомендовали для бюджетного отдыха столицу Армении Ереван. Город славится расслабленной атмосферой, идеальной для летнего времяпрепровождения, подчеркнули в сервисе. Однако там предупредили о жаре — днем температура может достигать +35 градусов. Зато вечером стоит прогуляться к поющим фонтанам, подняться по каскаду или заглянуть в местные бары, перечислили в OneTwoTrip. Авиабилеты из Москвы и обратно — от 25 тыс. рублей, а ночь в отеле — около 3 тыс. рублей.

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Ранее, 29 апреля, данные OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия», для планирования путешествий показали, что в июне спрос на отдых за границей вырос среди туристов с детьми. В России чаще всего для июньских отпусков с детьми туристы выбирают апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд — на них приходится 40% заказов. При этом 50% путешественников с детьми планируют отдыхать от четырех до семи дней.

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