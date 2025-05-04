Израиль призвал Катар покончить с «двойной игрой» в отношении Газы и ХАМАС
Израиль призвал правительство Катара прекратить «двойную игру» в отношении сектора Газа и радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление 3 мая сделала канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Пришло время Катару прекратить играть на обе стороны с его двуличными разговорами и решить, на стороне ли он цивилизации или варварства ХАМАС», — говорится в опубликованном сообщении.
Также представители Израиля выразили уверенность насчет победы «в этой справедливой войне справедливыми средствами».
В тот же день в результате удара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля по южной части сектора Газа погибло не менее 17 человек. Среди погибших, по данным издания, было трое детей.
20 апреля Нетаньяху заявил, что страна не закончит войну в секторе Газа, пока не вернет заложников и не уничтожит ХАМАС. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит ему перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.