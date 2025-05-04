В Госдуме назвали парад Победы в Лондоне с участием украинских войск фарсом
Парад в Лондоне, посвященный 80-летию Победы над нацистской Германией, в котором примут участие украинские войска, является фарсом. Об этом в субботу, 3 мая, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат указал, что в параде в столице Великобритании примут участие последователи идеологии нацизма — боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Всё это выглядит как фарс», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Шеремет обратил внимание, что Запад в течение долгих лет растил зерна нацизма на Украине, чтобы потом использовать «зомбированных западной пропагандой» граждан против России.
О том, что украинские войска примут участие в параде в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, который пройдет в Лондоне, сообщило агентство Reuters ранее в этот день. Уточняется, что военные присоединятся примерно к 1 тыс. британских солдат, которые будут задействованы на параде. На мероприятии также можно будет увидеть конные подразделения и военные оркестры.