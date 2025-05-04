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Врач назвала время для безопасного получения загара

Врач Федорова: идеальное время для загара — до 11:00 и после 16:00
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Солнечные ванны следует принимать ежедневно, проводя время на улице после наступления весны. Наиболее безопасное время для пребывания на солнце — до 11:00 и после 16:00, когда ультрафиолетовый (УФ) индекс находится на минимальном уровне. Об этом в субботу, 3 мая, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, педиатр, эксперт компании SOLGAR Елена Федорова в беседе с «Газетой.Ru».

При этом эксперт обратила внимание, что солнечные лучи могут нанести вред, особенно глазам. Синий спектр света способен вызывать серьезные проблемы: от временного ослепления до повреждения сетчатки. Надежной защитой послужат качественные солнцезащитные очки с линзами, блокирующими УФ-излучение, уточнила Федорова.

Она объяснила, что под воздействием солнца в организме вырабатывается витамин D, который улучшает настроение, поэтому в ясные дни мы чувствуем себя бодрее. Однако, по словам врача, его синтез в коже под влиянием ультрафиолета происходит в недостаточных количествах.

Современный образ жизни также способствует нехватке витамина D: большую часть времени мы проводим в помещении, а даже во время отдыха на пляже активно используем солнцезащитные средства, блокирующие УФ-лучи, отметила эксперт. Она указала, что на сегодня около миллиарда людей во всем мире испытывают дефицит витамина D, особенно это касается пожилых.

Федорова рассказала, что наибольшее количество витамина D содержится в рыбе, тогда как в молочных продуктах и яйцах его меньше и усваивается он хуже. Регулярное употребление рыбных блюд помогает поддерживать необходимый уровень кальциферола у детей и взрослых. Однако врач предупредила, что переизбыток витамина так же опасен, как и его недостаток.

«Хочу напомнить, что существует и переизбыток витамина D и ни к чему хорошему он не ведет, поэтому нужно знать норму и проверять свой уровень этого витамина. Для этого необходимо сдавать специальные анализы, на основании которых врач сможет назначить витамин D в добавках», — заключила эксперт.

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Ранее, 16 апреля, врач-дерматовенеролог, косметолог, создатель бренда профессиональной космецевтики MESALTERA by Dr. Mikhaylova Наталья Михайлова рассказала «Известиям», что летом под воздействием солнца и высоких температур кожа сталкивается с множеством испытаний, поэтому важно правильно подготовить ее. Она уточнила, что для получения ровного, красивого загара без вреда коже следует загорать постепенно, выбирая безопасные часы — до 11:00 и после 16:00. После солнечных ванн нужно использовать успокаивающие лосьоны с антиоксидантами и витамином Е.

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