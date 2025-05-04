В Запорожье был задержан мужчина, гулявший по городу в нацистской форме и с гранатой в руках. Об этом 3 мая сообщает украинское издание «Страна.ua».

Правоохранители также провели обыск в квартире задержанного. Там обнаружился арсенал из гранатомета с боеприпасами, противопехотной мины, пулемета, шести гранат и около 400 патронов разного калибра.

По поводу нацистской формы мужчина заявил, что купил ее «в шутку».

Также в его жилище был найден немецкий орден времен Второй мировой войны с нацистской символикой.

В настоящее время мужчина задержан как подозреваемый в незаконном обращении с оружием и боеприпасами. По уголовному кодексу (УК) Украины ему может грозить до семи лет лишения свободы. На время следствия он будет заключен под стражу.

30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки нацизма» стали прорастать быстрее по сравнению с другими европейскими странами. По словам официального представителя Кремля, государства Запада закрывают глаза на возрождение нацизма на украинской территории.