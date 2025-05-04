Командир БМП Хисматуллин прикрывал штурмовую группу ВС РФ

Командир боевой машины пехоты (БМП) сержант Артур Хисматуллин получил задачу доставить штурмовую группу Вооруженных сил России (ВС РФ) к линии боевого соприкосновения. По пути к точке назначения он заметил в лесополосе группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ в воскресенье, 4 мая, сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Группа противника оказалась вооружена стрелковым оружием и гранатометом. Хисматуллин оперативно среагировал и устранил угрозу огнем из автоматической пушки. Однако удары со стороны ВСУ продолжались, и командир БМП принял решение двигаться дальше, обеспечив броней безопасность личного состава. По прибытии на точку назначения Хисматуллин прикрывал военнослужащих, которые высаживались из транспорта. В результате ему удалось произвести высадку, обеспечить прикрытие российских военнослужащих и вернуться в исходный район, сохранив технику.

Также в Минобороны РФ отметили грамотные и оперативные действия младшего сержанта Радифа Нуриахметова, который получил задачу восстановить связь с одним из подразделений попавшей под вражеский обстрел бригады. К месту повреждения аппаратной связи Нуриахметов направился со своим боевым товарищем. Они успешно добрались до повреждения, однако в процессе починки аппаратной связи российских военнослужащих атаковали два украинских беспилотника.

Один из дронов удалось сбить, второй сдетонировал неподалеку, товарищ Нуриахметова получил осколочное ранение. Младший сержант успешно оказал раненому первую помощь, затем обеспечил эвакуацию в медицинское учреждение, а сам восстановил устойчивую связь.

Ранее, 3 мая, в Минобороны РФ сообщали, что младший сержант Евгений Гусев управлял боевой машиной пехоты (БПМ) и доставлял к линии фронта штурмовую группу, когда в ходе высадки личного состава заметил замаскированную неподалеку огневую точку ВСУ.