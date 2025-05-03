Граждане КНР собрались в центре Москвы в ожидании репетиции парада Победы

Граждане Китая, находящиеся сейчас в Москве, собрались в центре города в ожидании репетиции парада Победы. Соответствующие кадры вечером 3 мая публикуют «Известия».

Собравшиеся на Ветошном переулке возле ГУМа поют песни и размахивают государственными флагами КНР. По мнению китайцев, именно в этом месте должна пройти репетиция.

Участники рассказали «Известиям», что стоят с самого начала дня и пришли для поддержки соотечественников.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердил ряд иностранных лидеров. Так, в праздничных мероприятиях примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые посетят Москву на празднование 80-й годовщины победы в ВОВ.