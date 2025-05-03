Самолеты коалиции США уничтожили инфраструктуру на нефтяном месторождении в Сирии

Военные самолеты международной коалиции, возглавляемой США, уничтожили инфраструктуру около базы на месторождении нефти Омар в Сирии. Об этом 3 мая сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источники.

«Самолеты международной коалиции уничтожили инфраструктуру около базы на месторождении нефти Омар на востоке Дейр-эз-Зора», — говорится в публикации.

Уточняется, что разрушенная инфраструктура ранее использовалась войсками США до их эвакуации из региона.

3 мая издание Al Arabiya сообщило о выведении США войск из нефтяных месторождений Аль-Омар и Коноко в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Американские войска вывели всех своих солдат и с полигонов Коноко и Омар. На последнем осталось всего около 50 солдат и офицеров. Эти две базы являются одними из самых крупных баз США на востоке Сирии, уточняет издание.

В Пентагоне 18 апреля подтвердили сокращение числа американских военных в Сирии до менее 1 тыс. в ближайшие месяцы. В своем заявлении оборонное ведомство США отметило, что за последние 10 лет Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) добилась значительных успехов.