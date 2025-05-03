Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
В боливийском департаменте Бени пять человек провели более двух суток на крыше небольшого самолета после крушения. Об этом 3 мая сообщил телеканал eju.
«Пятеро пассажиров самолета Cessna 170 CP-1099 были спасены после того, как были без вести пропавшими более 48 часов. Среди выживших — пятилетний мальчик, родственники которого арендовали самолет, чтобы отвезти его в больницу, поскольку он был в плохом состоянии здоровья», — говорится в публикации.
Спасти пассажиров помогла группа рыбаков, которая добиралась до места крушения всю ночь. Самолет упал в болотистой местности с зарослям, в которых обитали гадюки и ящерицы.
Впоследствии выжившие были переданы спасателям Боливии, которые наблюдали за действиями рыбаков с воздуха.
«В пятницу, 2 мая, выжившие прибыли в Тринидад, столицу Бени, на борту вертолета FAB Eco Charly и были немедленно доставлены в больницу», — уточняет телеканал.
О начале поисков пропавшего в районе Амазонии в Боливии пассажирского самолета, на борту которого находилось пять человек, сообщалось 2 мая.
Ранее, 26 апреля, небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company).