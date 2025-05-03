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Дуров сообщил о добавлении групповых звонков в мессенджер Telegram

Дуров: в Telegram появилась функция групповых звонков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В мессенджере Telegram появилась возможность создавать групповые звонки на сотни участников. Об этом 3 мая заявил бизнесмен и основатель платформы Павел Дуров.

«Теперь вы можете добавить до 200 человек к любому звонку Telegram (включая звонки 1-1) с помощью ссылок, QR-кодов или прямых приглашений. А если вам нужно выйти за рамки 200 участников в звонке, голосовые и видеочаты Telegram в группах поддерживают десятки тысяч участников», — указал он.

Также предприниматель уточнил, что проводящиеся в Telegram звонки будут защищены сквозным шифрованием и «технологией, похожей на блокчейн». По словам Дурова, это дает гарантию, что никто не сможет тайно присоединиться к беседе в качестве слушателя.

«Арест Дурова — политическое дело, которое стало частью информационной войны»
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Ранее, 17 января, Дуров заявил судьям во Франции о намерении улучшить модерацию мессенджера. Согласно данным некоторых СМИ, несмотря на применяемые Дуровым меры, использование Telegram преступниками только увеличилось.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в том числе распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество. Тогда же его освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. На период расследования суд изъял его паспорта и предписал жить в Париже по конкретному адресу.

Агентство France-Presse сообщило 15 марта, что Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда на некоторое время.

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